В испанской провинции Жирона 21 января 2020 г. в 6:30 утра из-за снегопада и сильных порывов ветра, спровоцированных циклоном (штормом) Глория, произошло повреждение двухцепной ЛЭП 400 кВ Sentmenat-Vic-Bescanó.

Отключение ЛЭП, которое по времени совпало с ростом потребления электроэнергии, привело к возникновению системной аварии в передающей сети с падением до нуля напряжения на шинах транзитных и распределительных подстанций, что привело к ограничению электроснабжения свыше 400 000 точек потребления.

Однако, благодаря трансграничному соединению постоянного тока Santa Llogaia (Испания) – Baixas (Франция), введенному в эксплуатацию в 2016 г., удалось запитать сеть высокого напряжения, и нормальный режим работы энергосистемы в Жироне был восстановлен примерно к 9:00 утра.

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