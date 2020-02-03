Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») впервые поставил проволоку из гафниевых сплавов повышенной точности зарубежным заказчикам - производителям расходных материалов для машин плазменной резки. Первые экспортные поставки выполнены в Чехию, Турцию и Республику Корея, заинтересованность также проявили компании из Германии, Китая и США.

Гафниевая проволока АО ЧМЗ производится по международному стандарту ASTM В737 и используется в качестве электрода в работе плазмотрона. В её основе – йодидный гафний с чистотой 99,9%. На заводе освоен полный цикл производства гафниевой проволоки: от исходного сырья до волочения и упаковки готовой продукции. Чепецкий механический завод выпускает гафниевую проволоку диаметром от 0,8 мм и выше.

«Плазменная резка металлов находит активное применение в энергомашиностроении, приборостроении, авиационной промышленности и металлургии. Ежегодный рост производства плазменных машин влечет за собой потребность в расходных материалах. В связи с возрастающим спросом на данный вид продукции Чепецкий механический завод планирует кратное увеличение объемов производства гафниевой проволоки. Портфель заказов в 2020 году уже превышает 60 млн. рублей», - прокомментировал руководитель проекта по новым продуктам АО ЧМЗ Иван Труштин.

Специалисты АО ЧМЗ также прорабатывают возможности производства на основе гафниевой проволоки сеток вакуумных устройств, СВЧ-генераторов для российского и международного рынков.



По итогам 2019 года выручка АО ЧМЗ от реализации высокотехнологичной продукции из гафния составила более 200 млн руб. Наиболее востребованные продукты в гафниевой линейке АО ЧМЗ - прутки йодидного гафния, пластины, лигатуры, таблетки из порошка гафния, оксид гафния. Производство гафниевой продукции АО ЧМЗ полностью основано на российских технологиях и позволяет перерабатывать те продукты, которые образуются в производстве реакторного циркония. Предусмотренная в технологическом цикле регенерация кислот и щелочей существенно улучшает экологические показатели производства.



Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – один из крупнейших в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net.



Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru