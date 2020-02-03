ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

D1/B1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG D1_B1.75 _Strategies and tools for corrosion prevention for cable systems.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC D1 Chairperson: Ralf PIETSCH, pietsch@highvolt.de

SC D1 Secretary: Johannes SEILER, johannes.seiler@siemens.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.