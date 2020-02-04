Проведенные филиалом ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети работы были посвящены 100-летним юбилеям образования ТАССР и принятия плана ГОЭЛРО.

Ключевым эффектом мероприятия - замены деревянной на железобетонную опору на ВЛ 0,4 кВ под напряжением - проведенного в н.п. им. Мулланура Вахитова в Буинском районе РТ, стало бесперебойное электроснабжение: 48 жителей деревни не чувствовали бытового дискомфорта около трех часов.

Применение технологии производства работ без отключения потребителей на воздушных линиях напряжения 0,4-10 кВ было начато в компании в 2009 году (отсчет количества работ ведется с этого момента) и получило активное развитие с 2015 года. На данном этапе после некоторого забвения ставший вновь инновационным метод получил высокую оценку на федеральном уровне и планируется к внедрению на российских электросетевых предприятиях.

На сегодняшний день в компании 141 бригада электромонтеров распределительных сетей обучена на ЛЭП и РУ до 1000 кВ, 54 бригады - в электроустановках до 35 кВ, 1 бригада выполняет работы на напряжении 500 кВ. Для проведения работ по новой технологии имеется 12 автовышек с изолирующим звеном и 2 бурильно-крановые установки.

Только в одном из подразделений компании - филиале Буинские электрические сети, в зоне ответственности которого находится 8 муниципальных районов РТ, по технологии РПН работает 20 бригад (в электроустановках до 1000 В), а 9 бригад обучено работам в электроустановках до 35 кВ.

Наряду с заменой опор на ВЛ 0, 4 кВ самыми распространёнными работами, проводимыми на этом классе напряжения без отключения потребителей, являются замена ответвлений к вводу в здание, отдельных элементов ВЛ (провода, вязки, изолятора), а также обрезка крон деревьев с наложением изоляции на токоведущие части электроустановок и сухая чистка КТП. На ВЛ 6-10 кВ работы выполняются по замене штыревого изолятора, шлейфов ВЛ, одностоечных промежуточных опор ВЛ, замена (установка) РЛНД. Также проводится сухая чистка КТП со стороны РУ-6(10) кВ. Для всех этих видов работ сотрудниками компании разрабатываются проекты производства работ и технологические карты.

«Сотрудники БуЭС одними из первых выполнили в компании некоторые виды работ под напряжением: замену опор на ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ в Буинском РЭС, капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, замену КТП в Буинском РЭС, - комментирует процесс начальник Службы распределительных сетей БуЭС Александр Сергеев, - Одно из последних достижений филиала - капитальный ремонт ВЛ 10 кВ».

Эти достижения положительно повлияли на показатели надёжности электроснабжения потребителей. Например, в БуЭС, начиная с 2015 по 2019 показатель SAIDI (средняя продолжительность отключений) уменьшился в 3,4 раза, а показатель SAIFI (средняя частота отключений) - в 2,7 раза.

Стотысячную работу -замену опоры на ВЛ 0,4 кВ под напряжением выполнила бригада Буинского РЭС (мастер Евгений Фомин, электромонтеры Юрий Мартьянов, Андрей Дементьев, Владислав Туганов). Как отмечает Евгений Фомин, в этом году бригада должна пройти обучение работам под напряжением на воздушных линиях 10 кВ.

«Ждем этого с нетерпением – предыдущее обучение технологии РПН 0,4 кВ не было сложным. А тут имеется еще один положительный момент – чем больше мы обновляем оборудование по этой технологии, тем меньше становится не только плановых, но и аварийных отключений», - говорит мастер.

Останавливаться на достигнутом в филиале не собираются – намечено множество мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, а именно – переход к максимально возможному выполнению работ по капитальному ремонту на ВЛ 0,4/10 кВ и ТП методом РПН, освоение новых видов работ на ВЛ 0,4-10 кВ.

Судя по набранным темпам, следующие 100 тысяч работ под напряжением будут выполнены сотрудниками компании уже в ближайшие годы.