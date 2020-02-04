Минтранс России предложил реализовать объекты недвижимости в морском порту Мурманска рыночной стоимостью свыше 516 млн рублей (без учета НДС), следует из проекта постановления правительства РФ о согласовании сделки, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки к проекту постановления следует, что к реализации предлагаются автодороги, мачты, сети канализации, кабели, объекты теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения; и реализация этих объектов "не повлияет на конкурентоспособность в морском порту Мурманск".

Данные объекты находятся в федеральной собственности, хозяйственное ведение осуществляет ФГУП "Росморпорт". Объекты имеют высокую степень износа, а их реализация принесет дополнительные источники для финансирования создания и реконструкции объектов инфраструктуры морских портов в 2020-2022 годы, в том числе, порта Мурманск.

"Предлагаемые к реализации объекты имеют высокую степень износа, при этом их суммарная остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года составляет более 51 млн рублей", — говорится в пояснительной записке.

Рыночная стоимость с учетом оценки, проведенной в сентябре прошедшего года и подтвержденной в октябре, составляет 516 млн 164 тыс. рублей (без учета НДС).

Предложенные к реализации объекты находятся на 27 земельных участках на территории торгового терминала Мурманска и во временном пользовании АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в "СУЭК").

До 10 февраля 2020 года продлится независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления, до 18 февраля — общественное обсуждение документа.