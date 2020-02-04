С января по декабрь 2019 года энергетики Тверьэнерго выполнили 4586 договоров на технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, суммарный объём выданной мощности составил 80 МВт.



Среди выполненных заявок на подключение к сетям – несколько крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов Твери и области.

Так, энергетики произвели технологическое присоединение специализированного цеха агрофирмы «Дмитрова гора» в Конаковском районе, для подключения которого заменили существующий трансформаторный разъединитель в ячейке 10 кВ на разъединитель с большим номинальным током на подстанции 35/10 кВ «Дмитрова Гора».

Одним из значимых для экономического потенциала региона стало подключение новой линии по производству пропиленовой пленки ООО «Каменка» в городе Кувшиново Тверской области. Предприятие производит универсальный материал, применяемый в пищевой и полиграфической промышленности. Запуск нового производства позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику района и Тверского региона.



Ещё одним потребителем, чью заявку на техприсоединение энергетики тверского филиала «Россети Центр» выполнили в 2019 году, стала «Корпорация космических систем специального назначения «Комета». Сотрудники Тверьэнерго выполнили подключение объекта оборонно-промышленного комплекса в г. Вышний Волочек. Предприятие специализируется на разработках больших космических информационно-управляющих систем и проводит работу по исследованиям и созданию аппаратуры для наблюдения за космическими и наземными объектами из космоса.

Важным направлением деятельности тверского филиала «Россети Центр» является технологическое присоединение объектов социальной инфраструктуры. В частности, Тверьэнерго подключило к сетям несколько фельдшерско-акушерских пунктов различных медучреждений региона. Так в селе Заклинье была реконструирована ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «Заклинье» для подключения ФАП Рамешковской Центральной районной больницы. Для подключения аналогичного медицинского комплекса при Бежецкой ЦРБ энергетиками была произведена замена железобетонной опоры, построен участок ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,03 км.

Значимым для региона стало выполнение комплекса работ по технологическому присоединению строящейся школы в микрорайоне Брусилово города Твери, первого в регионе современного учреждения нового уровня, где будут обучаться более 1200 учеников.

Всего за год было подключено более 30 социальных объектов, из них 12 медицинских учреждений, 19 ФАПов, 4 образовательных объекта.

«Технологическое присоединение таких важных объектов – это, без сомнения, ответственная и почетная миссия для Тверьэнерго, поскольку таким образом, тверские энергетики способствуют развитию экономики и промышленности области, вносят вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона, — отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц. — В наступившем году нам предстоит решить немало задач в данном направлении, и энергокомпания намерена приложить максимум усилий для обеспечения потребностей населения в электроэнергии и надежного энергоснабжения каждого из потребителей».