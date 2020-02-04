Американская проектная компания 8minute Solar Energy объявила о подписании договора со швейцарской инвестиционной компанией Capital Dynamics о совместном финансировании и долевом участии в строительстве на юге штата Калифорния совмещенного энергокомплекса (solar-plus-storage) Eland Solar & Storage Center. В состав энергокомплекса войдут СЭС мощностью 400 МВт и накопитель энергии мощностью 300 МВт и энергоемкостью 1 200 МВт*ч.

В случае успешной реализации проекта Eland Solar & Storage Center станет крупнейшим в стране накопителем энергии, работающем на солнечной энергии. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию энергокомплекса намечены на 2023 г.

Заказчиком проекта выступает Департамент Лос-Анджелеса по водо- и энергоснабжению (Los Angeles Department of Water and Power, LADWP) -- муниципальное предприятие, в собственности которого находятся в том числе объекты генерации. В проектном предложении для LADWP, которое было сделано в рамках конкурсных процедур, фиксированная цена электроэнергии, поставляемой энергокомплексом, составила менее $ 0,02 за 1 кВт*ч, что является рекордно низким значением для солнечной генерации.

Официальный сайт Utility Week