Экономия от установки интеллектуальных систем в зоне деятельности «Россети Юг» (ПАО МРСК Юга) учета только за 10 месяцев 2019 года составила 165 млн кВт*ч электроэнергии или 806 млн рублей.

Сегодня во всех филиалах «Россети Юг» функционируют свыше 170 тысяч приборов учета нового поколения. До конца 2020 года планируется установка еще более 82 тысяч. Наибольший эффект от их установки наблюдается в Ростовской области - экономия 71,5 млн кВт*ч или 374,5 млн рублей в денежном выражении. В Астраханской области умные счетчики сэкономили 61,6 млн кВт*ч – 272,4 млн рублей.

Напомним, что интеллектуальные приборы учета устанавливают во всех регионах ответственности компании: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия, и в первую очередь - на участках распределительных сетей, которые характеризуются сверхнормативными потерями электроэнергии. Снижение потерь электроэнергии происходит в основном за счет пресечения незаконного потребления, учета на каждом этапе и повышения эффективности работы оборудования.