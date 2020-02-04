В 2019 году компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») подключила к электрическим сетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 27,5 тыс. объектов. Суммарная мощность новых подключений составила 900 МВт.

Более 800 присоединенных потребителей «Россети Ленэнерго» – это социально-значимые объекты: образовательные учреждения, организации здравоохранения, а также объекты инфраструктуры. Из них 500 подключенных объектов расположены на территории Санкт-Петербурга. Так, в прошлом году специалисты электросетевой компании осуществили технологическое присоединение трех поликлиник, флюорографической станции СПб ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 11», 16 дошкольных образовательных учреждений, 12 общеобразовательных школ в Московском, Фрунзенском Красногвардейском и других районах, а также таких социально-значимых объектов, как СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Также в списке важных проектов компании – объекты межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка».

Среди социально-значимых объектов в Ленинградской области, подключенных в 2019 году, – восемь фельдшерско-акушерских пунктов в Гатчинском, Выборгском и Бокситогорском районах, четыре общеобразовательные школы, отделение полиции Ломоносовского района, оздоровительный центр ФГБОУ ВО «СПбГУ промышленных технологий и дизайна» в пос. Стрельцово Выборгского района, социально-культурный центр Мшинского сельского поселения.

Оперативное технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из ключевых направлений деятельности «Россети Ленэнерго» наряду с обеспечением надежного и бесперебойного электроснабжения. Последние годы компания сделала большие успехи в совершенствовании процесса присоединения к сетям: сокращаются этапы и время процедуры, значительно упрощается доступ к электросетевой инфраструктуре, развиваются онлайн-сервисы, включая Личный кабинет клиента и мобильное приложение «Россети Ленэнерго», позволяющие подключиться к электрическим сетям в любое время и в любом месте. Успехи электросетевой компании в вопросе технологического присоединения находят подтверждение в рейтинге Всемирного банка Doing Business, в котором Россия поднялась на 7-ю строчку.