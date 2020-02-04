Центральный офис СИГРЭ ищет бренд-журналиста для работы в небольшой, но высокоэффективной парижской команде по коммуникациям СИГРЭ. Станьте частью уникального глобального сообщества. Деятельность предполагает удаленную работу или работу на месте по гибкому графику на контрактной основе (фриланс).

Сообщество СИГРЭ состоит из тысяч специалистов из более чем 90 стран и 1250 организаций-членов, включая ведущих мировых экспертов. СИГРЭ осуществляет самую передовую в мире программу по накоплению знаний, охватывающую все основные области электроэнергетики. За последние 100 лет деятельность СИГРЭ внесла вклад во многие ключевые технические основы современных энергосистем. Как бренд-журналист, вы будете выполнять важную роль, помогая СИГРЭ рассказать свою весомую историю. Чтобы преуспеть в своей деятельности, кандидат должен быть активным, инициативным, ориентированным на работу в команде профессионалом, и понимать технический характер деятельности СИГРЭ.

Требования:

квалификация и опыт журналистской деятельности;

свободное владение французским и английским языками;

умение быстро и правильно подготовить нужный материал в срок и в соответствии с журналистскими стандартами;

опыт работы в технических областях и способность представить сложные технические моменты в понятной форме (в идеале - опыт работы, связанной с электроэнергетикой);

уверенное владение медиа-материалами - видео, фотографии, социальные сети и коммуникации.

Более подробная информация о вакансии доступна в файле по ссылке.

Для подачи заявки необходимо в срок до 29 февраля 2020 года заполнить форму по ссылке.