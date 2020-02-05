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Встречи

Cостоялось заседание Рабочей группы по энергетике Российско-Нидерландской Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству

Минэнерго

Минэнерго

Под сопредседательством статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Анастасии Бондаренко и заместителя Генерального директора Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Петера Потмана с участием заместителя Руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Анатолия Голомолзина и представителей российских и зарубежных компаний ТЭК состоялось 5-е заседание Рабочей группы по энергетике Российско-Нидерландской Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мероприятие состоялось на площадке московского  офиса АО "СПбМТСБ". 

В ходе своего выступления Анастасия Бондаренко рассказала о текущей ситуации в отраслях российского ТЭК и перспективах двустороннего взаимодействия.

«Основными сферами сотрудничества России и Нидерландов являются рынки газа, электроэнергии, возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Продолжается совместная работа по реализации СПГ-проектов и проектов по транспортировке газа из России», - отметила Председатель российской части Рабочей группы.

В число ключевых тем двусторонней повестки также вошли вопросы изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов, цифровая трансформация ТЭК, обсуждение возможностей обмена опытом в биржевой торговле энерготоварами. Состоявшийся информационный обмен подтверждает устойчивый и долгосрочный характер партнерства России и Нидерландов в сфере энергетики. Стороны также отметили имеющееся тесное сотрудничество по существующим совместным проектам в энергетике и подчеркнули большой потенциал для дальнейшего развития взаимодействия.

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