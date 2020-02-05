Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 2019 год.

Основная задача реализации ремонтной программы - повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, а также успешное прохождение компанией отопительного периода. В 2019 году энергетики Владимирэнерго отремонтировали 3680 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения от 0,4 до 110 кВ. На ВЛ 0,4-110 кВ было заменено 19163 изолятора. В распределительных сетях 0,4-10 кВ было заменено более 69 км провода и более 2100 опор ВЛ на новые железобетонные, произведён ремонт 632 трансформаторных подстанций.

Энергетики Владимирэнерго отремонтировали оборудование на 178 подстанциях 35-110 кВ. Важными объектами ремонтной программы 2019 года во Владимирской области стали подстанции (ПС) 110/35/10/6 кВ «Лизуново», «Химзаводская», «Западная», «Тракторная», «Великодворье», «Покров», «Ундол», «Стрелочная», «Борисовская», «Орловская», «Красный Октябрь», «Уршель», «Курлово», «Мстера», «Октябрьская» и др. В рамках проводимых работ был выполнен ремонт выключателей, разъединителей, проводилась замена вводов и опорно-стержневой изоляции.

Выполненные работы позволили повысить надёжность электроснабжения более 200 тыс. человек в сельских населённых пунктах, объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, а также промышленных предприятий, среди которых производство текстильных тканей в Вязниках, Мстерский завод керамических стеновых и завод столового серебра «Мстерский ювелир», стекольные заводы в поселке Красное Эхо и г. Курлово Гусь-Хрустального района, крупные промышленные производства в Муромском районе.

В текущем году «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжит реализацию всех намеченных мероприятий, направленных на дальнейшее повышение надёжности электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь.