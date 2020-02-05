Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») увеличила в 1,5 раза – до 580 МВА мощность подстанции 220 кВ «Северная» в Тульской области. Созданы условия для выдачи до 100 МВт мощности резидентам индустриального парка «Узловая». В том числе обеспечено электроснабжение автозавода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», входящего в китайский концерн Great Wall Motor Company Ltd. Общая стоимость работ составила 535 млн рублей.

На подстанции установлен новый автотрансформатор мощностью 200 МВА, оснащенный современными системами охлаждения и пожаротушения. Также расширены открытые распределительные устройства (ОРУ) 220 и 110 кВ на одну ячейку 220 кВ и три ячейки 110 кВ, смонтированы микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики.

Работы по электроснабжению индустриального парка «Узловая» начались в 2016 году в рамках договора, заключенного ПАО «ФСК ЕЭС» с АО «Корпорация развития Тульской области», являющейся управляющей компанией индустриального парка и особой экономической зоны «Узловая». На первом этапе на подстанции 220 кВ «Северная» были установлены две новые линейные ячейки ОРУ 110 кВ. Это позволило ввести в эксплуатацию питающий центр потребителя – подстанцию 110 кВ «Индустриальная».

Автозавод Haval является якорным резидентом индустриального парка «Узловая». Проектная мощность предприятия составляет 150 тыс. автомобилей в год. Также резидентами индустриального парка являются завод по производству бытовой химии ООО ГК «Кволити», и ООО «ГКС», занимающееся развитием сетей водоснабжения.

Подстанция 220 кВ «Северная» обеспечивает электроэнергией потребителей Новомосковского района Тульской области с населением свыше 136 тыс. человек. Одним из крупнейших потребителей энергообъекта является комбинат АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (входит в группу «ЕвроХим»).