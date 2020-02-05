Компания Borealis сообщает о выпуске первого в мире компаунда на основе химически вспененного полиэтилена высокой плотности, не содержащего азодикарбонамид (ADCA), который предназначен для производства кабелей телекоммуникационного назначения. Этот инновационный продукт, выпускаемый под маркой HE1355, поможет производителям кабельных изделий избежать любых проблем, возникающих в связи с планируемым включением азодикарбонамида в Приложение XIV к Регламенту REACH Европейского Союза (“Authorisation List” - перечень опасных веществ, рекомендуемых к авторизации). Таким образом, производители могут быть полностью уверенными в том, что их производство не будет подвергаться потенциальным случаям прерывания, вызванным изменениями, относящимися к законодательству.

Химическое соединение азодикарбонамид используется, главным образом, в качестве порообразующего средства в производстве вспененных пластмасс. В настоящее время это соединение классифицируется Европейским агентством по химическим веществам (European Chemicals Agency) как особо опасное вещество (Substance of Very High Concern – SVHC). Недавно оно было рекомендовано к включению в Приложение XIV к Регламенту REACH, в список “Authorisation List”. Включение в этот список потребует от производителей, перерабатывающих предприятий и иных последующих потребителей получения специального разрешения на использование этого вещества в производстве. Учитывая продолжающийся рост кабельного сектора благодаря распространению цифровых технологий, это может отрицательно сказаться на всей глобальной логистической цепочке.

Предвидя потенциальный разрушающий эффект для кабельной отрасли, компания Borealis разработала решение для своих потребителей в разных странах мира, создав новый компаунд на основе полиэтилена высокой плотности. Не содержащий азодикарбонамида и других опасных веществ материал HE1355 соответствует по своим техническим характеристикам другим химически вспененным композициям полиэтилена высокой плотности, представленным в настоящее время на рынке. Новый продукт сочетает в себе преимущества ранее разработанных компанией Borealis компаундов HE1345 и HE1344: исключительно высокая способность к переработке, отличная стабилизация и высокая прочность, необходимая для быстрого монтажа многопарных кабельных изделий. Оптимальная ячеистая структура компаунда HE1355 делает его особенно пригодным для использования в качестве пористой и пористо-плёночной изоляции телефонных кабелей и кабелей передачи данных, а также кабелей с сухим сердечником и кабелей с гидрофобным гелевым заполнителем.

Новый компаунд успешно выдержал серию проведенных потребителем испытаний до официального выпуска на международном уровне.