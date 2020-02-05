Инвесторы добились изменения законопроекта о защите инвестиций

Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций - во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

На этом настаивали в совместной резолюции крупнейшие участники рынка инфраструктуры - госкомпания "Автодор", "Автобан", Сбербанк, Газпромбанк, структуры ВТБ и др. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, критиковали президент Сбербанка Герман Греф, президент РСПП Александр Шохин, замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

Быстрее принять документ, который чиновники окрестили "инвестиционным кодексом", требовал президент Владимир Путин. О важности закона для привлечения инвестиций говорил сразу после своего назначения новый председатель правительства Михаил Мишустин. Подготовленный Минфином законопроект обещает инвесторам неизменные условия ведения бизнеса. Однако, улучшая среду для вложений в промышленность, документ резко ограничил свободу инвестиций в дорогие и долгосрочные инфраструктурные проекты.

У инвесторов было много претензий к законопроекту. Например, он отдает приоритет поддержке проектов, которые приведут к росту бюджетных доходов, что может ограничить строительство социальной инфраструктуры. А предусмотренный документом обязательный аудит проектов, претендующих более чем на 1 млрд руб. господдержки, увеличит сроки их подготовки, предупреждал Алафинов. Проблемы возникнут и с финансированием государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий: любые расходы бюджета пришлось бы обосновать и согласовать с государством, а в таких проектах они могут возникнуть при наступлении условий, предусмотренных соглашением с инвестором, например при его досрочном расторжении или компенсации недополученного дохода. Еще одна проблема - по концессиям государство может гарантировать окупаемость инвестиций в течение 40 лет, а законопроект сокращал этот срок вдвое.

Участники рынка жаловались на несоответствие законопроекта практике финансирования и реализации концессионных соглашений и о ГЧП, на ухудшение институциональной среды, возникновение нефинансовых рисков и рисков "инвестиционной паузы" из-за отсутствия необходимой нормативной базы, сказано в протоколе совещания, которое в декабре прошло в Минэкономразвития.

К моменту принятия законопроекта в первом чтении о необходимости его серьезной доработки говорили председатель Госдумы Вячеслав Володин, сам Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, работавший тогда министром экономического развития.