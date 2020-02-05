Компания ООО "АРС-ПРОМ" посетила ООО "ККЗ"

04.02.2020 г. состоялся семинар и знакомство сотрудников фирмы «ООО «АРС-ПРОМ» с ООО «Калужский Кабельный завод».

Во время посещения завода руководитель предприятия Тарасенко А.В. ознакомил сотрудников «ООО «АРС-ПРОМ» с технологией производства и производственными процессами, выполняемыми на современном оборудовании - от волочения до упаковки готовой продукции, рассказал о перспективах развития «Калужского Кабельного Завода», показал производственные цеха. Также была проведена рабочая встреча, во время которой директор Кононов Г.П., заместитель начальника производства Игнатьев С.Н., главный инженер-технолог Полякова Т.В., начальник ОКСС Соловьева А.В., начальник коммерческого отдела Горланова С.В. и заместитель начальника коммерческого отдела Михайлов А.Б. в партнерской обстановке рассказали сотрудникам «ООО «АРС-ПРОМ» о всех видах выпускаемой продукции, этапах производства, о качестве используемых в производстве материалов, о преимуществе продукции ООО «Калужский Кабельный Завод» в сравнении с другими производителями, об актуальных проблемах контрафакта и фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции в России в настоящее время.

Визит «ООО «АРС-ПРОМ» совпал с открытием нового производственного цеха.

Открытие цеха

4 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие нового производственного цеха общей площадью 1296 м 2. Цех будет оснащен линиями по производству силовых кабелей, линией перемотки, лентообмоточными станками. Новый цех- это еще одна ступень, которая позволит увеличить производственные мощности по выпуску качественной продукции и новых видов кабеля.