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Инвестиции (проекты)

Подписана дорожная карта для строительства моста через Нижнетагильский пруд

Подписана дорожная карта для строительства моста через Нижнетагильский пруд

5 февраля 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Во вторник, 4 февраля, директор нижнетагильской Службы заказчика городского хозяйства Борис Моров и гендиректор «АльмакорГруп» Алексей Афонский подписали дорожную карту по строительству моста через Нижнетагильский пруд. В департаменте информационной политики сообщают, что это фактически дает старт началу работ по возведению объекта.

«Это реальный пример государственно-частного партнерства при решении задач социально-экономического развития региона», – сказал, присутствующий на подписании, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения. Мост будет возводиться в том числе и благодаря тагильским поставщикам металлоконструкций.

По слова главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, благодаря губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, областному кабинету министров и компании ЕВРАЗ Нижний Тагил сможет получить мост к своему трехсотлетию. Общая протяженность объекта вместе с дорогами, ведущими к нему, составит 5,6 километра. Мост будет четырехполосный, длинной в 560 метров. Стоимость строительства – порядка 4 млрд рублей.

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