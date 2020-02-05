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Модернизация

Ремонтная программа Курскэнерго в 2019 году выполнена полностью

МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги деятельности по реализации ремонтной программы 2019 года. Все предусмотренные документом мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В отчетный период специалисты Курскэнерго провели ремонт более 1 829 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 -110 кВ, заменили 14 662 изолятора и свыше 21,5 км грозозащитного троса. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей также проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности свыше 908,7 га трасс ЛЭП различного уровня напряжения. На 321 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ (ТП) проведен ремонт оборудования.

Энергетики выполнили ремонт энергооборудования на 20 крупных подстанциях (ПС), из которых наиболее значимые – питающие районные центры и категорийные объекты подстанции 110/35/10 «Фосфоритная», «Глушково», 110/10 кВ «Паники», «СТК»,» Ивница», 35/10 кВ «Никольская», «Гостомля», «Чапаевская», «Кирилловка», «Первоавгустовка», «Старшее», «Туровка», «М.Каменец», «Ольшанка», «Благодать», «Защитное», «Погожее», «Комбикормовая», «Кульбаки», «Иванино».

Затраты на реализацию всего комплекса работ по ремонтной программе 2019 года составили 250,2 млн рублей.

Полное и своевременное выполнение мероприятий ремонтной программы в значительной степени способствует бесперебойной работе электросетевых объектов филиала при прохождении отопительного периода 2019 – 2020 гг., обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей Курской области.

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