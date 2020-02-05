В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» утвердили ремонтную программу 2020 года. В рамках ее реализации компания выполнит большой объем мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. В общей сложности на эти цели планируется направить 155,400 млн. рублей.

Специалистами филиала будет отремонтирован 593 километр воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ и 130 трансформаторных подстанций (ТП), проведен поэлементный ремонт оборудования на 45 подстанциях (ПС) напряжением 35-110 кВ.

Работы пройдут, в том числе, на значимых энергообъектах, обеспечивающих электроснабжение социальной инфраструктуры: воздушных линиях 110 кВ «Тамбовская №4-Моршанская 1», «Рассказовская-Нащёкинская с отп на ПС Кожзавод», «Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская». В общей сложности они снабжают электроэнергией 229 населённых пунктов, более 76 тысяч человек.

Большое внимание будет уделяться и расчистке воздушных трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, которая проводится в целях профилактики возникновения аварийных ситуаций. В течение года работники Тамбовэнерго расчистят порядка 524 га трасс воздушных ЛЭП.

«Качественно проведенная ремонтная кампания позволяет снизить вероятность возникновения аварийной ситуации в период осенне-зимнего максимума нагрузок и обеспечить надежность электроснабжения потребителей в холодное время года», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.