Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) совместно с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада ввели в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 330 кВ Волхов-Северная в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленинградской энергосистеме).

Автоматизированная система представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий дистанционно управлять оборудованием подстанции и подключенными к ней линиями электропередачи 330 кВ из диспетчерского центра Системного оператора и центра управления сетями (ЦУС) Федеральной сетевой компании путем запуска программы переключений, которая затем реализуется автоматически. Новая цифровая система обеспечивает возможность дистанционного управления из ОДУ Северо-Запада выключателями и разъединителями 330 кВ, выключателями 110 кВ автотрансформаторов 330/110 кВ, заземляющими ножами ЛЭП 330 кВ, находящимися в диспетчерском управлении Системного оператора. Остальные коммутационные аппараты 110 кВ управляются дистанционно из ЦУС Ленинградского ПМЭС.

Волхов-Северная стала четвертой подстанцией в операционной зоне ОДУ Северо-Запада, на которой реализован проект дистанционного управления. В 2018 году введены автоматизированные системы дистанционного управления оборудованием подстанций 330 кВ Завод Ильич, Василеостровская и 220 кВ Проспект Испытателей. На начало 2020 года намечена реализация проектов на ПС 330 кВ Центральная и Ржевская, а к концу 2020 года планируется реализация проектов на восьми ПС 330 кВ: Парнас, Северная, Южная, Пулковская, Колпино, Кингисеппская, Чудово, Новгородская.

В процессе реализации проекта специалисты ОДУ Северо-Запада принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей в себя технические решения по созданию системы дистанционного управления, а также участвовали в разработке программ комплексных испытаний цифровой системы. Распределены функции дистанционного управления между АО «СО ЕЭС» и Федеральной сетевой компанией, выполнена необходимая настройка автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) подстанции и оперативно-информационных комплексов в ОДУ Северо-Запада и ЦУС Ленинградского ПМЭС, протестирована система сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр. Приняты меры по обеспечению информационной безопасности, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала.

При проведении комплексных испытаний новой системы ОДУ Северо-Запада обеспечило необходимые схемно-режимные условия в Объединенной энергосистеме Северо-Запада.

По мере расширения использования дистанционного управления электросетевым оборудованием в ЕЭС России повышается качество управления электроэнергетическим режимом, а также снижаются суммарные затраты потребителей электроэнергии за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий оперативного персонала энергообъектов, увеличения скорости реализации команд по изменению топологии электрической сети. К настоящему моменту в ЕЭС России автоматизированное дистанционное управление реализовано на 27 подстанциях 110–500 кВ.

Наряду с развитием централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, систем мониторинга запаса устойчивости, системы доведения планового диспетчерского графика до ГЭС, автоматизированной системы мониторинга РЗА и других современных цифровых технологий в оперативно-диспетчерском управлении ЕЭС России внедрение автоматизированного дистанционного управления сетевым оборудованием – это реальный шаг к цифровизации российской электроэнергетики. Использование в электроэнергетической отрасли передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

ПС 330 кВ Волхов-Северная – одна из старейших подстанций в Санкт-Петербурге, построенная в 1926 году под руководством инженера-энергетика, члена Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) Г. Графтио вместе с Волховской гидроэлектростанцией. С 2013 года входит в энергетическое кольцо 330 кВ Северная – Восточная – Волхов-Северная – Завод Ильич – Василеостровская – Северная, значительно повышающего надежность энергоснабжения Санкт-Петербурга.