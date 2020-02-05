В "Оренбургэнерго" подвели итоги работы филиала в 2019 году

О работе оренбургских энергетиков в 2019 году и планах на 2020 год рассказал Виктор Кажаев, заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги» - директор филиала «Оренбургэнерго» (работает под брендом «Россети Волга»).

Объем переданной электрической энергии составил 8 млрд 359 млн кВт*часов. Величина потерь в электросетях снизилась на 37 млн кВт*часов. Наибольший эффект по снижению потерь энергетики ожидают от использования современных систем учета.

— Учет для частных домовладений, подключенных к сетям «Оренбургэнерго», монтируется на опорах ЛЭП. В 2019 году таких счетчиков установили 4 920, в 2020 году планируем установить более 13 тысяч. С 1 июля весь учет переходит на баланс электросетевых организаций. Это значит, что установка электросчетчиков, их обслуживание и поддержание в рабочем состоянии перейдут в обязанности электрических сетей, - рассказал Виктор Кажаев.

Рассказывая об одной из основных услуг предприятий электросетевого комплекса - технологическом присоединении, Виктор Кажаев отметил, что законодательство предполагают серьезные льготы для подключения объектов мощностью до 150 кВт:

— По льготным условиям к сети могут подключиться, к примеру, предприятия малого и среднего бизнеса, владельцы частных домов. Стоимость услуги для них составит 550 рублей, и подключим мы их в течение 72 дней. Считаю, что это серьезная поддержка для развития бизнеса.

Всего в 2019 году в филиал «Оренбургэнерго» поступила 3081 заявка на подключение к электрическим сетям, заключено 2403 договора, фактически присоединено к сетям 2074 потребителя. Из наиболее крупных энергетики выделяют объекты нефтяных компаний, жилую застройку в Оренбурге. В числе подключенных объектов 4 солнечные электростанции суммарной мощностью 86 мегаватт.

В ходе подготовки к зиме выполнен ремонт линий электропередачи и 1432 трансформаторных подстанций всех классов напряжения, расчищено 583 гектара охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

По инвестиционной программе 2019 года в филиале «Оренбургэнерго» введено в эксплуатацию более 414 километров ЛЭП и 116 МВА трансформаторной мощности.

В числе наиболее важных объектов 2019 года подстанция «Кувандыкская», которая обеспечивает электроснабжение административно-бытовых и промышленных потребителей, объекты железной дороги, насосных станций водоканала. Проведена реконструкция подстанции «Восточная» в Оренбурге. Объект обеспечивает электроснабжение административно-бытовых и промышленных потребителей центральной части города.

Филиалом поддерживались все социальные программы как для сотрудников, так и для неработающих ветеранов отрасли: обучение персонала, оздоровление сотрудников и ветеранов, организация отдыха для детей, финансовая поддержка неработающих пенсионеров.