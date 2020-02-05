Правительство РФ выделит 861 млн рублей на строительство дороги к Правоурмийскому оловорудному месторождению в Хабаровском крае. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении указываются инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока в период с 2015 по 2021 год. Ранее в документе были указаны 14 таких проектов, распоряжением от 3 февраля 2020 года перечень дополнен еще двумя, в том числе проектом в Хабаровском крае.

"Предельные объемы субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям <…> дополнить позициями: строительство горнообогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой, строительство автомобильной технологической дороги п.Сулук - Правоурмийское ГОП - 861 [млн рублей]", - говорится в документе.

Господдержку получит резидент территории опережающего развития "Комсомольск" ООО "Правоурмийское". Для горно-обогатительного предприятия в Хабаровском крае необходима грунтовая автомобильная дорога от поселка Сулук до Правоурмийского месторождения. Общая протяженность объекта составляет 87,8 км, сообщается на сайте правительства Хабаровского края. Дорога будет строиться силами инвестора, проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Субсидию предоставят в 2021 году по факту выполненных работ.

В состав территории опережающего развития "Комсомольск" проект компании ООО "Правоурмийское" по строительству горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения включен в 2018 году. Планируемая проектная мощность предприятия - 600 тыс. тонн руды в год или 4,5 тыс. тонн олова в концентрате. Предприятие введут в эксплуатацию в 2022 году, на полную мощность оно выйдет к 2024 году.