В филиале «Тюменские электрические сети» компании «Россети Тюмень» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей. В 2019 году более 4900 заявителей получили доступ к централизованной системе энергоснабжения.

С начала прошлого года в филиал поступило около 5900 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе более 600 – от представителей малого и среднего бизнеса. Общая заявленная мощность превысила 330 МВт. Заключено более 5 тысяч договоров на техприсоединение электроустановок потребителей суммарной мощностью 160 МВт.

Всего в течение года тюменский филиал выполнил 4930 фактических технологических присоединений суммарной мощностью 123 МВт. Новые мощности получили 552 предпринимателя и более 4300 физических лиц, подавших заявки на технологическое присоединение индивидуальных строений.

«Доступ к электроэнергетической инфраструктуре является одним из важнейших факторов, определяющих социально-экономическое развитие региона. От своевременного и качественного выполнения услуг по техприсоединению зависит деловая активность Тюменской области, привлекательность Западной Сибири для инвесторов и, следовательно, качество жизни населения. Для обеспечения перспективного развития территории мы вводим новые мощности, проводим реконструкцию сетей, повышаем доступность процедуры технологического присоединения. Мы действуем в соответствии с технической политикой компании и территориальными планами развития региона. При этом всегда идем на шаг впереди, создавая запас мощности на перспективу», – подчеркнул и. о. заместителя генерального директора – директора филиала Тимур Глушко.

Для более эффективного взаимодействия с потребителями в компании «Россети Тюмень» центры обслуживания клиентов работают по принципу «единого окна». Кроме того, в любое удобное время заявители могут оформить заявку на оказание услуг в личном кабинете на официальном сайте компании (http://www.lkk.te.ru/) и на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф), где можно отслеживать ход исполнения заявки в режиме реального времени.

Для всех потребителей работает единая горячая линия 8-800-200-55-02 с интерактивным голосовым меню, обеспечивающим распределение вызовов по всем вопросам деятельности компании. Горячая линия в автоматическом режиме информирует население о плановых отключениях и принимает сообщения о технологических нарушениях в сети, что позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации.