Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») повышают надежность электроснабжения потребителей восточного Подмосковья. В течение 2019 года на 21 высоковольтной подстанции Восточных электрических сетей установлены 60 элегазовых выключателей.

Работы по замене масляных выключателей и отделителей на элегазовые выключатели на подстанциях 110 кВ «Захарово», «Глухово» (Богородский городской округ), «Юдино», «Щёлково (Щёлковский район), «Городна» (г.о. Луховицы), «Колыберово», «Карьер», «Суворово» (г.о. Воскресенск), «Егорьевск» (г.о. Егорьевск), «Гребчиха» (г.о. Ликино-Дулёво»), «Демихово» (Орехово-Зуевский район), «Фосфоритная» (Воскресенский район), «Крутое» (г. Орехово-Зуево), «Гребнево» (г. Щелково), «Клишино» (Озерский район), «Коломна» (г. Коломна), «Фрязино» (г. Фрязино), «Агат» (г. Электроугли), «Гранит» (г. Красноармейск), «Рошаль» (г. Рошаль), «Зарайск» (Зарайский район) велись в рамках целевой программы замены выключателей, отделителей и короткозамыкателей 110 кВ.

Питающие центры были построены в разное время с 1929 по 1983 годы. Масляное оборудование подстанций выработало свой ресурс, требуя усиленного внимания в процессе эксплуатации, особенно в зимние периоды. Отсутствие запасных частей для ремонта могло стать причиной возникновения технологических нарушений, длительного восстановления и некачественного энергоснабжения потребителей. Этими причинами и была обусловлена замена устаревшего электрооборудования на современное. Новое оборудование уже включено в работу.

Как подчеркнул начальник службы подстанций восточного филиала компании «Россети Московский регион» Сергей Шуров, установка элегазового оборудования на питающих центрах позволит сделать процесс эксплуатации высоковольтных подстанций менее затратным и трудоемким, а также повысит надежность электроснабжения потребителей восточного Подмосковья.

Работы в рамках целевой программы в этом году будут продолжены.