ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в декабре 2019 г.

По данным независимого системного оператора штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE), средняя стоимость электроэнергии в его операционной зоне в декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. снизилась на 13,4% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и выросла на 2,2% на балансирующем рынке (Real-Time Energy Market).

По типам объектов генерации в декабре 2019 г. так же, как и в предыдущие месяцы, на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС с ≈51%, на втором – АЭС с ≈27%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили ≈12% выработки, ГЭС – ≈9%.

Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 2 394 ГВт*ч, и было обеспечено снижение потребления на 4 ГВт*ч за счет ресурсов управления спросом (Demand Response).

Официальный сайт ISONEwswire

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.