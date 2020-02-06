Консервный завод и хранилища для овощей и фруктов мощностью 5 тыс. т планирует построить инвестор Гаджибек Алибеков за счет собственных средств в Табасаранском районе Дагестана. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Под руководством зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова обсуждены вопросы развития переработки и хранения продукции сельского хозяйства Табасаранского района. <...> Инвестор сообщил о намерении вложить собственные средства на строительство овоще-фруктохранилищ мощностью 5 тыс. т и консервного завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Нюсрет Омаров, глава Табасаранского района Магомед Курбанов, инвестор Гаджибек Алибеков.

"На сегодняшний день Гаджибек Алибеков уже вложил около 10 млн рублей в производство сельскохозяйственной продукции. Кроме того, у инвестора есть намерения построить современный, отвечающий всем требованиям, кирпичный завод", - отмечается в сообщении.

Абдулмуслимов заверил инвестора в полной поддержке со стороны региона "в реализации его проектов и озвучил имеющиеся меры господдержки, которые предусматривают возмещение части понесенных затрат от 20 до 60%".

"Подводя итоги обсуждения, Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений Минсельхозпроду Дагестана, Минприроды Дагестана совместно с главой администрации Табасаранского района проработать вопросы", - сообщается на сайте.

Объем инвестиций в строительство, а также сроки реализации проекта не сообщаются.