K-Flex планирует построить новый склад в подмосковной Истре

Компания K-Flex (занимается производством теплоизоляции) планирует построить в подмосковной Истре производственно-складской комплекс, сообщили в правительстве региона.



Локацией для объекта выбрали деревню Деньково Новопетровского сельского поселения, что в Истринском городском округе. Согласно проекту, производственно-складской комплекс будет представлять собой четырёхэтажное здание площадью 24,5 тыс. кв. м. В нем будет расположена производственная часть с цехами, административно-бытовые помещения, а также складская часть для приёма, комплектации и хранения продукции. Предполагается, что на новом объекте появится 350 рабочих мест.

«Для облицовки предлагается использовать матовые металлические панели в серо-желтой гамме с разным шагом и толщиной элементов для придания динамики протяженному фасаду», – о подробностях проекта склада рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Кроме этого, в оформлении производственно-складного комплекса планируется использовать панорамные витражи – «с целью обеспечения естественного освещения». Территорию рядом с объектом благоустроят: организуют парковочные места (в том числе для маломобильных групп), высадят деревья.



О сроках реализации проекта строительства производственно-складского комплекса и заложенном объеме инвестиций информации пока нет.