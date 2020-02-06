На очередном заседании областного Совета по инвестициям два проекта строительства новых портовых терминалов в Азове и Таганроге рекомендованы к включению в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестиционных проектов региона.

В «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области» пояснили, что речь идёт, в частности, о проектах компаний «Азовский морской терминал» и «Морской зерновой терминал». Объём инвестиций по проекту «Азовского морского терминала» (перевалка зерновых культур и генеральных грузов) - 2,6 млрд рублей. В свою очередь, «Морской зерновой терминал» инвестирует более 680 млн рублей в строительство универсального перегрузочного комплекса мощностью до 300 тысяч тонн в год в морском порту Таганрога. Оба проекта уже стартовали, подписаны соглашения о сотрудничестве компаний с Правительством Ростовской области.

«Включение в «губернаторскую сотню» обеспечит дополнительную поддержку портовым проектам, направленным на рост объёмов донского продовольственного экспорта, достижение целей профильного национального проекта, – говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. – В общей сложности в текущем проектном портфеле Ростовской области - 7 портовых проектов с суммарными инвестициями свыше 10 млрд рублей. Некоторые из этих проектов в 2020-м году, как ожидается, перейдут в активную фазу. Темпы их реализации, сроки запуска зависят, в том числе, от ряда согласований и процедур, находящихся в компетенции Правительства РФ, отраслевых федеральных структур. Портовые проекты – один из приоритетов Ростовской области в привлечении инвестиций, мы и дальше будем продвигать эту тему».

В «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области» также рассказали, что «Морской зерновой терминал» сейчас занимается проектированием будущего перегрузочного комплекса. Ведётся работа и по проекту «Азовского морского терминала». Планируемая пропускная способность многопрофильного перевалочного комплекса этой компании - до 1,5 – 2 млн тонн в год. Проектом предусмотрены приём и обработка судов вместительностью до 5 тыс. тонн.