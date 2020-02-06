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Инвестиции (проекты)

В Дубне планируют построить новую электроподстанцию

В Дубне планируют построить новую электроподстанцию

6 февраля 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Дубна получит дополнительные мощности для снабжения потребителей электроэнергией, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"Мы прорабатываем все возможные варианты для решения проблемы энергодефицита в городском округе Дубна. Потребность в электрической мощности жителей округа на сегодняшний день составляет 49,3 мВт. Обсуждается вопрос строительства подстанции "Наукоград"", - сказал Самарин на совещании по вопросу увеличения мощности электрической энергии в городском округе.

Предполагается, что ее мощность составит 110/10 кВ. Ввести объект в эксплуатацию могут в 2023-2024 годах.

По данным Минэнергетики Московской области, сейчас электроснабжение потребителей округа осуществляется от ведомственных питающих центров (ОАО "ДМЗ имени Н.П. Федорова", Объединенный институт ядерных исследований, АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка), либо от сетевых территориальных организаций (АО ОЭЗ ТВТ "Дубна", ФГБУ "Канал имени Москвы") имеющих технические ограничения, в части технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электросетям.

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