В Новой Москве вскоре приступят к строительству магистральной улицы районного значения, которая напрямую соединит город Московский со станцией метро Филатов луг, сообщает RosTender.info.

Госучреждение Москвы «Москворечье» объявило тендер на выполнение строительных работ. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составляет 1 млрд 463 млн рублей. Заявки от участников принимают до 13 февраля, в этот же день подведут итоги тендера.

Новая дорога длиной 2,3 км должна сократить время в пути до метро для жителей Московского. Сейчас, по данным официального сайта Мэрии Москвы, они вынуждены добираться до станции Саларьево около полутора часов. Когда магистральную улицу введут в строй, время в пути от Московского до станции Филатов Луг будет занимать 5 минут, до Киевского шоссе – 1 минуту.

Дорога будет состоять из 4 полос движения, вдоль магистрали положат широкий тротуар и велодорожку, установят шумозащитные экраны. На участке планируют построить дополнительный съезд на Киевское шоссе.

Согласно условиям контракта, на строительство отведут 1 год и 4 месяца, дорогу сдадут в 2021 году.

