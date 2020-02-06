В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») состоялась выставка-конференция «Применение беспилотных летательных аппаратов в энергетике», в рамках которой были представлены последние разработки производителей дронов.

В рамках конференции состоялись выступления представителей компаний-производителей, в которых были затронуты актуальные вопросы и перспективы рынка беспилотников, а также возможности современных программных комплексов для сбора и анализа данных. Участники мероприятия отметили, что современные технологии шагнули далеко вперед и позволяют использовать беспилотные аппараты для решения самого широкого круга задач: обследования воздушных линий на предмет выявления дефектов и повреждений, обрывов проводов и т.д., съемки местности для проектирования новых сетевых объектов, контроля за выполнением работ по расчистке.

Не менее важным представляется развитие предиктивной аналитики на базе информации, собранной беспилотниками. Результаты анализа данных в программных комплексах могут использоваться при формировании адресной программы ремонтов, планов по расчистке просек (на основании прогнозов о росте угрожающих деревьев), разработке превентивных мер по снижению рисков технологических нарушений.

«Применение беспилотных летательных аппаратов представляется одним из перспективных направлений отрасли. Эти технологии, безусловно, востребованы, т.к. позволяют оптимизировать трудозатраты и, самое главное, работать с большим объемом информации, тем самым повышая качество электроснабжения потребителей, - отметил начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенёв. – В рамках конференции мы получили прекрасную возможность познакомиться с новинками рынка и убедиться, что производители не прекращают совершенствовать свои модели, работают над дальностью полета, увеличением целевой нагрузки аппаратов, повышением качества съемки и другими параметрами».

На мероприятии состоялась выставка беспилотных летательных аппаратов от ведущих компаний-производителей – «Аэромакс», «Беспилотные системы», «Небесная механика», «Авиационные роботы», «Пергам-Инжиниринг», «АртГео».

Также участники конференции провели демонстрацию практического применения продукции, обменялись опытом и озвучили свои пожелания в части дальнейшего совершенствования беспилотных аппаратов.