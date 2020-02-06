В ст. Натухаевская ведется ремонт 10 км линий распредсети

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» проводят ремонт энергооборудования распределительной сети в ст. Натухаевская. Общая стоимость затрат составит около 2,7 млн руб.

Энергетики ведут работы по замене провода на головном участке высоковольтной линии 6 кВ до центра нагрузок вст. Натухаевская протяженностью 9,3 км. Выполнили внеплановое обслуживание трансформаторной подстанции.

В рамках запланированного капитального ремонта на 2020 год специалисты

Юго-Западных электрических сетей капитально отремонтируют три км высоковольтных линий, и трансформаторную подстанцию. Произведут расчистку более пяти га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.

– Наша задача своевременно выполнить ремонт энергообъекта, тем самым обеспечить стабильное и качественное электроснабжение наших потребителей, – подчеркивает заместитель главного инженера по эксплуатации распределительной сети Игорь Гречко.

Юго-Западные электрические сети непрерывно выполняют необходимый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного электроснабжения существующих потребителей в условиях постоянного присоединения новых и соответствующего роста нагрузок, в том числе капитальный ремонт и техобслуживание существующих электросетевых объектов, а также строительство новых.