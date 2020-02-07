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Модернизация

Более чем на 100 млн кВтч сократили потери электроэнергии в Москве "Россети Московский регион"

«Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») отмечает снижение потерь электрической энергии при передаче по сетям компании. По итогам 2019 года потери в сетях компании на территории Москвы составили 7,08% от отпуска электроэнергии в сеть. Годом ранее этот показатель достигал 7,31% от отпуска в сеть. В натуральном выражении потери сократились более чем на 100 млн кВтч. Такого объема электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечивать электроснабжение кондитерской фабрики в течение 10 лет, спортивный комплекс «Олимпийский» потребит такое количество электроэнергии за 4 года, а торговому дому ЦУМ такого объема киловатт – часов хватит на 5 лет.

«Россети Московский регион» ежегодно проводят комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях компании. Применяются как технические, так и организационные решения. Одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь – установка приборов учета с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями Московской области и ТиНАО. По итогам 2019 года установлено около 72 тысяч «умных» счетчиков, из них в ТиНАО более 26 тысяч. Реализация программы по замене старых счетчиков на новые интеллектуальные приборы учета продолжится и в текущем году. Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.

Продолжается рейдовая работа по выявлению неучтенного потребления, проведению инструментальных проверок приборов учета потребителей, контрольному снятию показаний.

Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из основных показателей эффективности электросетевой компании. Сэкономленные за счет мероприятий по снижению потерь средства, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что приобретает особую актуальность в условиях осенне-зимнего периода.

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Компания: ПАО "МОЭСК"

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