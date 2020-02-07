RusCable Club 2020
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Встречи

Денис Мантуров встретился с губернатором Челябинской области

Состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Стороны обсудили реализацию инвестпроектов и развитие машиностроительной отрасли в регионе, а также обменялись мнениями по вопросу создания в области центра компетенций в сфере природоохранных промышленных технологий.

Алексей Текслер рассказал об итогах работы промышленного сектора экономики за 2019 год и о планах на текущий год. По словам главы региона, индекс промышленного производства увеличился на 2%, в том числе в добыче полезных ископаемых – на 4,2%, обрабатывающих производствах – на 2,5% (в металлургии – на 5,4%). В планах предприятий на текущий год – увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и сокращение доли продукции низких переделов.

На встрече также обсудили перспективные инвестиционные проекты в Челябинской области. Новые производства обеспечат стабильные налоговые поступления в бюджет, а также создадут дополнительные рабочие места. Кроме того, в регионе может появиться центр промышленных компетенций в области природоохранных технологий и охраны окружающей среды. Речь идёт об организации на территории области производств оборудования и комплектующих, применяемых для очистки промышленных выбросов и стоков, мусоросортировочных комплексах, компонентов солнечной и ветровой генерации, оборудования для газомоторного транспорта, СПГ и т.д. Алексей Текслер рассказал, что в регионе сейчас идет активная работа по улучшению экологической обстановки, и область готова стать площадкой для разработки и производства современных природоохранных технологий, внедрения системы мониторинга и других подобных проектов.

Еще одной темой разговора стало развитие на Южном Урале машиностроения: техники и оборудования медицинского и сельскохозяйственного назначения, робототехники.

На встрече была достигнута договоренность о рабочем визите главы Минпромторга РФ на Южный Урал.

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