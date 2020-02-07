Магнитогорск. На сегодняшний день на обслуживании АО «Горэлектросеть» почти 2,5 тысячи километров электрических сетей. Помимо этого, на балансе предприятия состоит семь головных и 682 трансформаторных подстанций, обслуживают все это хозяйство 411 человек.

О том, с каким итогом предприятие закончило 2019 год, какие планы реализует в 2020 году на малом аппаратном совещании рассказал руководитель АО «Горэлектросеть» Андрей Безбородов.

По контракту с муниципалитетом предприятие эксплуатирует и обслуживает сети наружного освещения протяженностью 943,5 км, 23 451 светильников, 466 пунктов питания линий наружного освещения. В рамках договора содержания в прошлом году заменили 689 светильников, 77 опор, 25 километров проводов, 3 439 ламп. По другому контракту, связанному с ремонтными работами, заменили 1 150 светильников, 509 опор.

– В рамках инвестиционной программы 2019 года реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения социально-значимых объектов: произведена реконструкция на подстанции «Фидерная», на участке между ТП-Гранат и ТП-ККЗ. Дабы повысить надежность электроснабжения объектов повышенной социальной значимости, была проведена реконструкция физически изношенных кабельных линий по улице Казакова, Маяковского, проспекту Карла Маркса, к детским садам № 111, 76, – пояснил директор предприятия.

В планах этого года – провести ремонт линий освещения в поселке Радужный, в общей сложности замена будет на 22 улицах. Отремонтируют сеть по дороге от шоссе Белорецкого в сторону поселка Ново-Савинка. В городской черте также приведут в порядок наружное освещение точечно по улицам Ленинградской, Октябрьской, Сталеваров, Любимой, проспекту Ленина.

В рамках инвестиционной программы 2020 года на предприятии стартует строительство подстанции «Захаровская», срок завершения – сентябрь 2021 года. Пройдет комплексная реконструкция оборудования, что даст возможность повысить надежность электроснабжения Ленинского и Орджоникидзевского районов.

Продолжится работа по замене кабельных линий к социальным учреждениям, в частном секторе. В «Горэлектросети» планируют увеличить пропускную способность линий, что даст толчок для развития поселков Западный-1 и 2.

Похвалился директор и еще одной победой: в прошлом году на предприятии добились сокращения среднего срока реализации договоров. Если в 2018 году он составлял 30 дней, то в прошлом году – уже 27 дней. Что касается срока подготовки договора технологического подключения, он составляет не более четырех дней, что соответствует регламенту Дорожной карты инвестиционного климата в Магнитогорске.