Опоры воздушных линий (ВЛ) электропередачи филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» будут использованы в рамках реализации ПАО «Ростелеком» очередного этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в 2020-2022 гг. Высокие железобетонные и металлические конструкции послужат точками подвеса и натяжения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), посредством которых в отдаленные районы Пензенской области будет доставлен интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с.

«Трассы наших воздушных линий высокого и среднего классов напряжения проходят во всех районах области, обеспечивая электроэнергией все населенные пункты. За исправностью нашего оборудования постоянно ведется наблюдение: линии осматриваются, своевременно ремонтируются, а трассы их прохождения – расчищаются от древесно-кустарниковой растительности. Поэтому прохождение ВОЛС по трассам с крепежом на наших опорах – рациональное решение, в том числе и в плане высокой надежности телекоммуникационной связи», - прокомментировал главный инженер филиала «Пензаэнерго» Михаил Кожевников.

В рамках очередного этапа федерального проекта УЦН в 2020-м будет смонтировано 344,8 км ВОЛС с использованием опор ВЛ «Пензаэнерго». Линии связи будут подведены к 29 населенным пунктам в Бековском, Бессоновском, Земетчинском, Лунинском, Мокшанском и Сердобском районах области. Всего в 2020 году ПАО «Ростелеком» планирует построить 34 точки доступа.

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется в Пензенской области с 2015 года. Он охватывает 228 пензенских сел с численностью населения от 250 до 500 человек. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Пензенской области установлено 194 точки доступа в интернет, проложено более 1,5 тыс. км оптики, из которых 800 км - с использованием трасс ВЛ филиала «Пензаэнерго». Планируется, что проект УЦН в пензенском регионе будет завершен в 2020 году.

*фото предоставлено ПАО «Ростелеком»