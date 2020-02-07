Ежегодно Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») принимает участие в Международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, кондиционирования, вентиляции и систем подачи воды Aquatherm Moscow. В 2020 году она пройдет с 11 по 14 февраля на территории МВЦ «Крокус Экспо».

«Искусство создавать комфорт» — под таким слоганом ГК «ССТ», международный лидер отрасли электрообогрева бытового и промышленного назначения, выступит на Aquatherm Moscow в 2020 году и представит свои решения для домашнего комфорта и безопасности: самые узнаваемые и продаваемые в России теплые полы «Теплолюкс», системы контроля протечек воды Neptun, собственную линейку электроустановочных изделии Florence и силовой кабель под брендом OneKeyElectro, а также гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали Stahlmann и водяной теплый пол на их основе.

Традиционно к Aquatherm Moscow компания приготовила несколько новинок. Посетители выставки впервые увидят линейку инновационных терморегуляторов «Теплолюкс» Smart 25, стеклянные рамки Garda для розеток и выключателей OneKeyElectro, новый модуль управления для системы защиты от протечек Neptun и гофрированную трубу Stahlmann из стали 316L.

«Теплолюкс» Smart 25 — это терморегулирующие приборы для управления электрическими и водяными системами обогрева, встраиваемые в рамки электроустановочных изделий популярных европейских производителей. Однако ГК «ССТ» предлагает и свои рамки, подчеркивающие динамичный стиль новой линейки. Все приборы «Теплолюкс» Smart 25 оснащены функцией детекции открытого окна с учетом требований европейской директивы ErP (Energy-related Products Directive Certification). В новую линейку вошел механический терморегулятор с цветовой индикацией обогрева, а также программируемый с возможностями учета энергопотребления и управления как с сенсорного дисплея, так и со смартфона через приложение SST Cloud. Новинка будет интересна тем потребителям, которые любят комфорт, современный лаконичный дизайн и эргономичность.

Розетки, выключатели и терморегуляторы OneKeyElectro теперь можно приобрести со стеклянными рамками Garda. Их отличает стильная гладкая поверхность, подобная безмятежной глади Гарды, самого большого озера Италии. Рамки Garda представлены в нескольких самых популярных цветах: чистом белом, теплом бежевом, концептуальном сером и акцентном черном, которые внесут стильную ноту в любой дизайн-проект интерьера.

Система защиты от протечек Neptun пользуется неизменной популярностью, поэтому охотно демонстрируется производителем. Neptun в случае аварии немедленно перекрывает водоснабжение и оповещает владельца квартиры или дома sms-сообщением или через приложение на смартфоне при установке Wi-Fi модуля. Используя SST Cloud — тот же облачный сервис, который применим для «Теплолюкс» Smart 25 и других терморегуляторов ГК «ССТ» — можно отслеживать показания счетчиков учета холодной и горячей воды.

Новинка у бренда Stahlmann — гофрированная труба из нержавеющей стали 316L — призвана стать топовой версией в линейке. Благодаря своим отменным прочностным характеристикам и антикоррозионным свойствам, а также содержанию молибдена, она отличается высокой стойкостью к воздействию морской воды, едкому хлору и пищевым кислотам. Качественный состав стали 316L обеспечивает сохранение всех свойств трубы как при высоких температурах (до 600 °C), так и при пониженных, что делает продукцию незаменимой в химической, пищевой и фармацевтической отраслях.

Увидеть новинки и уже зарекомендовавшие себя решения ГК «ССТ» можно, посетив стенд B7059 в 3 павильоне, 14 зале МВЦ «Крокус Экспо».

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