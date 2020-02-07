Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в пятницу поддержала выделение 1 млрд рублей в 2020 году на строительство объектов энергетической инфраструктуры в городе Свободном Амурской области. Об этом журналистам после заседания подкомиссии рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В Свободном, который находится в 146 км от Благовещенска, проживают 53,6 тыс. человек. Там создана территория опережающего развития "Свободный", планируется построить два крупных предприятия, которые станут важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири".

"Мы сегодня поддержали город Свободный, [планируется выделить] больше 1 млрд рублей на строительство ВЛ-ок (высоковольтных линий - прим. ТАСС), подстанций, линий электропередач для того, чтобы город мог дать ту электрическую энергию, на которую [они] сегодня заявились", - сказал Козлов.

Он добавил, что сегодня уже планируемая потребность в энергии реализуемых в городе проектов составляет 26 МВт. Среди них не только объекты ТОР, но и жилые дома, больницы, детские сады, которые строятся в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на развитие центров экономического роста.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек.

Фото: Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. © Антон Новодережкин/ТАСС