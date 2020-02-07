ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) направит 560,9 млн. рублей на ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электростанций.



Большую часть средств планируется освоить в рамках ремонтной программы Магаданской ТЭЦ. Энергетики выполнят капитальные, средние и текущие ремонты пяти котлоагрегата и трех турбоагрегатов.

«В плане - типовой объем работ, а также сверхтиповые работы на поверхностях нагрева - замена труб, микроблоков, изношенных узлов и деталей, техническое диагностирование, контроль металла и другие мероприятия, - сообщил заместитель главного инженера Магаданэнерго Владимир Казаков. - Все работы проводятся по результатам экспертизы промышленной безопасности и эксплуатационного контроля. Их главная цель - повышение надежности и стабильности работы основного и вспомогательного оборудования станций».

На Аркагалинской ГРЭС запланирован ремонт конденсатора турбоагрегата №2, введенного в эксплуатацию в 1955 году.

«Необходимо провести все запланированные работы, - отметил Владимир Казаков. – Металл стареет при длительной эксплуатации, могут иметь место технологические дефекты, образовываться трещины на трубках и другие повреждения. А несвоевременная замена деталей оборудования может не только снизить экономичность турбоагрегата, но и повлечь его остановку. То есть от качества технического обслуживания и ремонта каждого узла зависит в целом эффективная работа оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации», - подчеркнул заместитель главного инженера компании.

Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 гг. специалисты электростанций и компаний подрядчиков проведут ремонты тепловых магистралей, зданий и сооружений.