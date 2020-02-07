Mars расширит своё производство в Ростовской области

Компания Mars расширит своё производства в Аксайском районе Ростовской области. Там находится завод по производству кормов для домашних животных. Для постройки второй очереди и увеличения объемов производства до 60 тыс. тонн в год будет выделено 1.1 млрд рублей.



Своё производство компания открыла в нашем регионе после заключения соглашения с властями области на Петербургском международном экономическим форуме ещё в 2015 году. Сам завод открыли в 2017 году, а объем инвестиций на тот момент составил 4 млрд рублей. Сырье закупалось нашем же регионе, а производство создало более 200 рабочих мест для жителей Ростовской области



На фоне большого количества новостей о закрытии и продаже предприятий и заводов в Ростовской области, такое сообщение выглядит хорошо. По данным 2017 года, в южном регионе проживает около 12 млн домашних питомцев, а производство кормов для них — новая и перспективная индустрия.



Американская компания «Mars Incorporated» пришла в Россию в 1991 году. При этом общий объём накопленных в нашей стране инвестиций компании, составил более 1 млрд долларов. По данным 2017 года, выручка Mars в нашем регионе составила 102,55 млрд рублей, а чистая прибыль - 17,39 млрд рублей.