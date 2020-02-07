ООО «Фирма Калита» реализует производство солнцезащитных систем в индустриальном парке «Чулково» Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Общий объем инвестиций составит 350 миллионов рублей. Также предприятие планирует создать около 300 новых рабочих мест. В октябре 2019 года компания получила разрешение на строительство при содействии ЦСС и КРМО. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год», — отмечается в материале.

Инновационное программное обеспечение на новом производстве позволит применять автоматизированный безбумажный способ вывода заданий на станки и принципы бережливого производства, вести индивидуальный учет производительности труда каждого сотрудника и уменьшать влияние человеческого фактора на качество при производстве изделий.

«Компания планирует развивать инжиниринговое направление, которое включает в себя усовершенствование существующего ассортиментного ряда товаров компании и разработку новых солнцезащитных систем, имеющих экспортный потенциал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Корпорация развития Московской области привлекла компанию в 2018 году, помогла с подбором земельного участка и консультировала по мерам поддержки.

«На производстве создадут лабораторию, которая обеспечит сбор и обработку данных для проведения проверки производства и изделий на соответствие нормативным стандартам в странах поставки (для экспорта продукции) и Российской Федерации», — сообщил заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Комплекс планируется сделать современным, безопасным и комфортабельным. Для этого будет проведена тщательная проектная работа, в которую войдут разработка складского и производственного блоков, а также офисных помещений с современными панорамными окнами. Все помещения будут максимально комфортны для сотрудников с соблюдением норм охраны труда, пожарной безопасности и производственной эстетики (освещение, оборудование рабочих мест и прочее).

Планируемое производство изделий оснастят современными станками известных марок из Голландии (Tiger Stop и Asko), Италии (Techno-Sistem), Израиля (Holis), Польши (Magnum), а также других европейских стран.

ООО «Фирма Калита» существует с 1991 года и является крупнейшим в России производителем солнцезащитных систем на заказ под собственной торговой маркой Foroom.