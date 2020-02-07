По результатам совместного пилотного проекта АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро» технология цифрового дистанционного управления графиками нагрузки ГЭС из диспетчерских центров по каналам АРЧМ рекомендована к применению и тиражированию в ЕЭС России.

Решение об этом принято на заседании участников разработанного в рамках цифровой трансформации экономики ведомственного проекта «Единая техническая политика – надежность электроснабжения», частью которого является совместный проект Системного оператора и «РусГидро». Участники заседания, проходившего под руководством заместителя директора департамента оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России Елены Медведевой, высказались за дальнейшее развитие и тиражирование технологии цифрового дистанционного управления графиками нагрузки электростанций из диспетчерских центров Системного оператора.

Разработанная технология позволяет использовать существующие телекоммуникационные каналы, связывающие установленные в Системном операторе централизованные системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (АРЧМ) с системами группового регулирования активной мощности (ГРАМ) гидроэлектростанций.

Прямое, без участия оперативного персонала электростанции, дистанционное управление графиками нагрузки ГЭС позволяет повысить стабильность функционирования ЕЭС России за счет повышения точности и оперативности регулирования нагрузки ГЭС и снижения вероятности отклонений от планового диспетчерского графика электростанций, не подключенных к новой системе дистанционного управления, а также снижения вероятности ошибочных действий оперативного персонала электростанций.

Совместный проект «Цифровое дистанционное управление графиками нагрузки гидравлических электрических станций из диспетчерских центров» – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с дистанционным управлением оборудованием подстанций, вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах, систем мониторинга запасов устойчивости, создания автоматизированной системы мониторинга РЗА. Все эти проекты позволяют получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

Перед началом внедрения новой технологии специалисты АО «СО ЕЭС» совместно со специалистами ПАО «РусГидро» отработали ее на специально созданном стенде, в состав которого были включены оборудование Системного оператора и имитаторы реальных систем ГРАМ нескольких производителей, а также разработали общие технические требования для подключения ГЭС к цифровой системе доведения плановой мощности. В дальнейшем в рамках реализации пилотного проекта в Главном диспетчерском центре и филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, ОДУ Сибири, ОДУ Урала и ОДУ Юга внедрено унифицированное программное обеспечение цифровой системы дистанционного управления графиками нагрузок ГЭС, выполнена модернизация систем ГРАМ Зейской, Саяно-Шушенской, Камской, Ирганайской, Зеленчукской, Чиркейской, Саратовской, Нижегородской, Волжской, Жигулевской и Чебоксарской ГЭС. К настоящему моменту цифровое дистанционное управление графиками нагрузки из диспетчерских центров по существующим телекоммуникационным каналам АРЧМ внедрено на всех этих 11 ГЭС.

Системный оператор и «РусГидро» разработали совместный план по внедрению технологии цифрового дистанционного управления графиками нагрузки на всех ГЭС компании «РусГидро», участвующих в автоматическом вторичном регулировании частоты в ЕЭС России. Кроме того, целесообразно расширение технологии на тепловые электростанции (ТЭС), подключенные к системам АРЧМ. Для этого до 2023 года Системный оператор планирует внедрить технологию в своих филиалах ОДУ Северо-Запада и Кольское РДУ, в операционных зонах которых работают ТЭС, участвующие в АРЧМ. По оценке Системного оператора, в общей сложности к системе цифрового дистанционного управления могут быть подключены 33 ГЭС и 7 ТЭС.

В дальнейшем, по мнению специалистов Системного оператора, использование новой цифровой технологии автоматизированного доведения плановых диспетчерских графиков возможно не только для электростанций, подключенных к АРЧМ, но и для всех электростанций ЕЭС России при условии незначительной доработки их систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой АО «СО ЕЭС».

Ведомственный проект «Единая техническая политика – надежность электроснабжения» утвержден протоколом заседания ведомственного координационного органа проектной деятельности Минэнерго России под председательством министра энергетики Российской Федерации от 18.04.2019 № AH-139 пр. В рамках проекта Минэнерго России реализуются и запланированы к завершению до 2024 года 25 пилотных проектов, предусматривающих внедрение цифровых технологий и изменение отдельных бизнес-процессов в различных энергокомпаниях.