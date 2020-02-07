"Россети Волга" выдаст мощность трем солнечным электростанциям

В ближайшие два года энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») планируют подключить к сетям компании солнечные электростанции ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ПАО «Т Плюс». Присоединенная мощность объектов составит более 125 МВт.

– Развитие ВИЭ в России идет ускоренными темпами, что говорит о перспективности направления, – отметил Вячеслав Кулиев, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Волга». – Только в прошлом году к сетям нашей компанией было подключено пять крупных объектов солнечной генерации суммарной мощностью 161 МВт – Григорьевская, Чкаловская, Елшанская, Домбаровская СЭС и Самарская СЭС №2. В ближайшие два года работа по техприсоединению будет продолжена. После завершения проектов регионы получат дополнительные генерирующие мощности.

На данный момент с опережением графика ведутся работы по технологическому присоединению солнечной электростанции в Светлинском районе Оренбургской области. В течение 2020 года энергетики модернизируют собственное оборудование, оснастят подстанции 110 кВ «Озерная», 110 кВ «Светлинская», 110 кВ «Прииск-Кумак» современными устройствами сбора и передачи информации по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы). В итоге будет обеспечена максимальная наблюдаемость фактической нагрузки сети, подключенной к устройствам противоаварийной автоматики. Мощность генерирующего объекта составит 55 МВт.

До конца 2021 года энергетики «Россети Волга» подключат еще две солнечные электростанции мощностью 70 МВт. Для этого проведут техническое переоснащение ПС 110 кВ «Переволоцкая», ПС 110 кВ «Александровская-1».