4 февраля 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (работает под брендом «Россети Центр»), на котором была утверждена Программа «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» (далее – Программа).

Программа разработана в целях реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети» и разделена на три этапа. На первом этапе в 2019-2024 гг. предусматривается внедрение действующих технологий, формирующих аппаратную и информационную основу для дальнейшего развития, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование перспективных технологий. На этом этапе запланировано осуществление таких ключевых проектов как «Единый центр управления сетями (ЕЦУС)», «Цифровая подстанция», «Цифровой РЭС», «Накопители электроэнергии», «Цифровой электромонтер», «Цифровая радиосвязь» и ряда других. На втором этапе в 2023- 2026 гг. предполагается формирование единой ИТ-платформы и единого источника данных путем интеграции существующих баз данных, а также внедрение технологий, показавших эффективность в рамках пилотирования. На заключительном, третьем этапе в 2026-2030 гг. планируется внедрение технологий работы с большими данными и технологий машинного обучения. Будет завершено внедрения технологий второго этапа и продолжено использование наиболее эффективных и востребованных технологий.

По итогам выполнения мероприятий первого этапа Общества предполагают получить следующие эффекты:

100% охвата территории компаний Цифровой радиосвязью (DMR);

Единые центры управления сетями 0,4-220 кВ;

создание 16 Цифровых ПС;

внедрение технологии цифрового электромонтера;

создание 30 Цифровых РЭС;

опробование технологии использования накопителей электроэнергии;

модернизация системы «Глонасс» на всем автопарке предприятий;

развитие корпоративной информационной системы управления ресурсами, в том числе в рамках работы с потерями и управления производственными активами;

внедрение новых дополнительных сервисов, в том числе терминалов самообслуживания;

расширение компетенций персонала в области цифровых технологий;

развитие системы информационной безопасности;

завершение пилотирования перспективных технологий.

Общий объем инвестиций «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в реализацию мероприятий первого этапа Программы (до 2024 года включительно) составит 53,71 млрд руб. с НДС и 40,52 млрд руб. с НДС соответственно. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Обществ. Программы для «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» являются экономически целесообразными со сроком окупаемости менее 10 лет, что будет достигнуто за счет снижения потерь электроэнергии, повышения полезного отпуска, повышения производительности труда, развития дополнительных сервисов и снижения капитальных расходов.

Главным эффектом от реализации всех этих мероприятий станет снижение аварийности в сетях и повышение оперативности реагирования на технологические нарушения. Реализация Программы открывает новые возможности для опережающего развития сетевой инфраструктуры при увеличении доходности бизнеса компаний. Кроме того, внедрение цифровых решений обеспечит готовность инфраструктуры к новым технологическим вызовам.