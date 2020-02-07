Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» готовятся к исполнению ремонтной программы 2020 года. В текущем году планируется отремонтировать 613,4 км линий электропередачи всех классов напряжения, 563 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 44 подстанций 35-110 кВ. В ходе работ на ПС 35-110 кВ будет отремонтировано 124 выключателя 6-110 кВ, более 100 отделителей и короткозамыкателей, а также порядка 160 разъединителей.

Среди крупнейших объектов капитального и текущего ремонтов на 2020 год - подстанция 110/6 кВ «Тиньговатово», воздушные линии электропередачи 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3-Катраси (участок Катраси-Новая) и 110 кВ Агрегатная-1,2. ПС 110/6 кВ «Тиньговатово» - узловая подстанция, обеспечивающая электроснабжение нефтеперекачивающей станции и часть жителей в Цивильском районе республики.

Воздушная линия 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3-Катраси - транзитная линия между генерирующим предприятием Новочебоксарская ТЭЦ-3 и ПС 110/35/10 кВ «Катраси». От данной ВЛ запитана часть жилых микрорайонов в г. Новочебоксарск и Чебоксарского района Чувашской Республики. ВЛ 110 кВ Агрегатная 1,2 обеспечивает электроэнергией Калининский район г. Чебоксары, Чебоксарский агрегатный завод, ТЦ «Мегамолл» и ряд других объектов.

Также программой ремонта основного оборудования на 2020 год предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности общей площадью 452,3 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращение нарушений и отказов в работе электрооборудования. К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят в мае текущего года.