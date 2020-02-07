Открытое информационное письмо Председателя и СЕО крупнейшего международного инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финка к руководству компаний об изменении подходов к инвестированию в связи с увеличением значимости экологических факторов.

Письмо на английском языке доступно по ссылке.

Источник: сайт компании BlackRock