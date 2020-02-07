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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Крупнейший инвестор информирует о повышении роли экологической составляющей в финансовой политике

Крупнейший инвестор информирует о повышении роли экологической составляющей в финансовой политике

7 февраля 2020, 17:33
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭКОЛОГИЯ, BlackRock
Отрасль: Электроэнергетика 

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Открытое информационное письмо Председателя и СЕО крупнейшего международного инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финка к руководству компаний об изменении подходов к инвестированию в связи с увеличением значимости экологических факторов.

Письмо на английском языке доступно по ссылке.

Источник: сайт компании BlackRock

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