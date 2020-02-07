РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
7 февраля 2020, 17:33
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭКОЛОГИЯ, BlackRock
Отрасль: Электроэнергетика
Открытое информационное письмо Председателя и СЕО крупнейшего международного инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финка к руководству компаний об изменении подходов к инвестированию в связи с увеличением значимости экологических факторов.
Письмо на английском языке доступно по ссылке.
Источник: сайт компании BlackRock
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter