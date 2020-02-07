Строительство предприятия в поселке Комсомолец – один из проектов, курируемых Центром сопровождения Фонда развития бизнеса края.

– Специалисты краевого фонда помогают инвесторам на всех этапах реализации проекта с решением организационных вопросов – например, земельных, подключением к коммунальной инфраструктуре и многое другое, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

После выхода на проектную мощность завод будет ежегодно производить 12 млн банок консервов из рыбы азово-черноморского бассейна.

Реализацию проекта планируется завершить до конца 2020 года. Предприятие даст району около 140 новых рабочих мест.

Центр сопровождения инвестиционных проектов функционирует в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он уже принял на сопровождение 88 проектов.

– Согласно нацпроекту, до 2024 года в сфере МСП края должно быть задействовано более 1 млн человек, – напомнили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали «Кубанские новости», в Усть-Лабинском районе планируется строительство завода по переработке фруктов и овощей.

В течение пяти лет предусмотрено создание завода по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции, ягод, фруктов, орехов и дикорастущих растений. Объем производства составит 800 тонн продукции в год. Сумма инвестиционных вложений составит 120 млн рублей.

Здесь планируют использовать метод экструдирования. Такая технология считается наиболее эффективной и экологичной, поскольку позволяет использовать отходы производства для создания высокопитательного корма для животных.

Одним из конкурентных преимуществ завода станет внедрение энергосберегающих технологий и применение комплексного использования энергетических ресурсов.

Власти Мостовского района подготовили проект строительства рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели.