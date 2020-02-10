Инвестиции в завод по производству строительных модулей ГК «МонАрх» в Новой Москве увеличили до 15 млрд рублей, следует из сообщения Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Ранее в сообщениях госорганов сообщалось о 3 млрд рублей инвестиций.



Как отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сейчас ГК «МонАрх» активно занимается проектированием будущего предприятия. Реализовать проект по строительству завода она рассчитывает в течение двух лет.

«Проект будет разбит на две очереди: сначала относительно легкую, чтобы можно было уже производить продукцию, а сам завод построить через два года. Компания намерена уже в конце этого года или в начале будущего производить и реализовывать первую продукцию», – отметил господин Жидкин.

По итогам реализации проекта планируется создать около 2,5 тыс. рабочих мест. Новым предприятием будет управлять ООО «Комбинат Инновационных технологий», входящее в ГК «МонАрх». Под строительство завода выделен участок в 24,8 га в АНО ОПХ «Толстопальцево».



На предприятии будут производить строительные модули до 100 кв. м со всеми инженерными системами готовностью 97%. Как отмечают в комплексе, с помощью подобных модулей 22-этажный дом «будет строиться менее чем за 20 рабочих дней с лучшим качеством».



ГК «МонАрх» основана в 1994 году. Группа специализируется на индивидуальном монолитном домостроении. По собственным данным «МонАрха», в портфеле предприятия – порядка 160 реализованных проектов. В их числе оргкомитет Олимпийских игр в Сочи, Федеральное казначейство, Московский планетарий, Арбитражный суд Москвы, здания Мосгорсуда и ряда районных судов, спортивно-оздоровительный центр в Крылатском, Ледовый дворец спорта на Ходынском поле и др. Генеральный директор ГК – Сергей Амбарцумян.

