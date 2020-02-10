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Модернизация

На Новосибирской ГЭС выполнен ремонт гидроагрегата

На Новосибирской ГЭС выполнен ремонт гидроагрегата

10 февраля 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполнен плановый текущий ремонт гидроагрегата №3. После проведения необходимых проверок и испытаний гидроагрегат введён в работу.

Ремонтные работы велись с 13 января по 6 февраля 2020 года в соответствии с утвержденным графиком ремонтов.

За это время специалисты подрядной организации АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) и инженерно-технический персонал станции выполнили полный объем работ по текущему ремонту гидроагрегата. Дополнительно отремонтирован маслоприемник с заменой нижней втулки, выполнена ревизия главных золотников и золотника аварийного закрытия, ремонт уплотнения вала и маслованны турбинного подшипника.

«В 2020 году мы планируем провести текущие ремонты еще четырёх станционных машин, – рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Колабин. - 10 февраля мы приступили к текущему ремонту гидроагрегата №5, который планируем завершить до начала половодно-паводкового периода. В начале августа нам предстоит капитальный ремонт гидроагрегата №6 – первый после замены турбины в 2014 году».

Выполнение плановых предупредительных ремонтов позволяет содержать оборудование в надлежащем эксплуатационном состоянии, поддерживать в постоянной готовности к несению нагрузки, своевременному выполнению команд Системного оператора и обеспечению безаварийной работы.

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