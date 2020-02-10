Поделился с городом — заплати меньше налогов

Предприятиям не придётся уплачивать налог на прибыль, когда они отдают городу или региону построенную ими инфраструктуру, например линии электропередачи или дороги. Такой законопроект (копия документа есть в распоряжении редакции) планирует внести в Госдуму на этой неделе группа из более 20 депутатов фракции «Единая Россия», представляющих Дальний Восток и «северные» территории, рассказала «Парламентской газете» одна из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Сейчас предприятия, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут получать от государства субсидии на строительство или реконструкцию инфраструктуры, которая нужна им, чтобы запустить проект. Например, они могут построить на госсредства железнодорожные пути, линии электропередачи, дороги, отремонтировать мосты и так далее. Каким предприятиям и на что именно выделить деньги, определяет Правительство своими распоряжениями. Так, на Дальнем Востоке субсидии получают предприятия по добыче угля, золота, алмазов, руды, производству зерна, развитию свиноводства. А когда компании заканчивают возводить свои заводы и другие мощности, они имеют право безвозмездно передать построенную инфраструктуру городу или региону, чтобы им не нужно было содержать инфраструктуру, и ей могли пользоваться местные жители.

«Но проблема в том, что по действующему законодательству, когда компания передаёт имущество, ей приходится заплатить немалый налог на прибыль, — пояснила Бондарь. — Дело в том, что в этот момент предприятие теряет право уменьшать свою налогооблагаемую базу на сумму субсидии, и эти средства признаются её доходом», — сказал она.

Депутат привела пример.

«Когда одно из предприятий в Магаданской области получило государственную субсидию на строительство ЛЭП, субсидия составляла около 9 миллиардов рублей. А сейчас, чтобы передать построенное в собственность области, ей нужно заплатить больше 2 миллиардов. Такие примеры есть и в других субъектах, особенно в Дальневосточном округе, поскольку идёт развитие Дальнего Востока и много чего строится», — рассказала парламентарий.

Чтобы устранить это препятствие, депутат вместе с коллегами из Магаданской областной Думы, Правительства Магаданской области и депутатами Государственной Думы разработала поправки во вторую часть Налогового кодекса.

Согласно законопроекту, предприятия не должны будут платить налог на прибыль со стоимости имущества или имущественных прав, которые были профинансированы за счёт субсидий и переданы в государственную или муниципальную собственность. Послабление распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

При этом бюджет не потеряет потенциальные доходы, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта, так как речь идёт не об обычной работе предприятий, а о разовых операциях по передаче имущества.

«Положения законопроекта, наоборот, устраняют существующие в настоящее время налоговые барьеры для безвозмездного получения имущества (имущественных прав) органами государственной и (или) муниципальной власти», — указано в документе.

Это позволит властям активнее привлекать бизнес к созданию и модернизации объектов инфраструктуры, в том числе социальной, полагает Оксана Бондарь.

Законопроект одобрили на заседании Координационного совета по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» 6 февраля. По словам парламентария, депутаты планируют внести документ в Госдуму на этой неделе.